GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı
21.06.2022 16:49
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"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi"
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuşması
Bakan Özer'in gençlere bisiklet hediye etmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 350 bin kitap dağıtım töreninde konuştu.
Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ziya Selçuk, Gaziantep, Güncel, Son Dakika
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