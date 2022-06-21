GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı

21.06.2022 16:49

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuşması Bakan Özer'in gençlere bisiklet hediye etmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz...

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi"

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuşması

Bakan Özer'in gençlere bisiklet hediye etmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında 350 bin kitap dağıtım töreninde konuştu.

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Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ziya Selçuk, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Bakan Özer, 350 bin kitap dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
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