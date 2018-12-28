Son Dakika Haberleri: Gaziantep Bakan Pekcan: Hedefimiz Yüksek Gelir Seviyesindeki Ülkeler Arasına Yükselmek

Gaziantep Bakan Pekcan: Hedefimiz Yüksek Gelir Seviyesindeki Ülkeler Arasına Yükselmek

1 saat önce

Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (2)ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından kentteki tarihi yerleri gezdi.

Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (2)

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından kentteki tarihi yerleri gezdi. Bakan Pekcan, gezi sonrası Şahinbey TOBB Fen Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi. Pekcan, sohbet ettiği öğrencilere kitap dağıttı. Okul yetkililerinden bilgi alan Bakan Pekcan, daha sonra Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Karkamış ilçesine hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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