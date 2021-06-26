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GAZİANTEP - Bakan Varank, açılan merkezleri ziyaret etti - Son Dakika

GAZİANTEP - Bakan Varank, açılan merkezleri ziyaret etti

26.06.2021 21:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gündemini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlı olduklarını belirterek, "Bunu da Cumhur İttifakı ile ülkemizin her tarafında yeni teknoparklar, Ar-Ge, tasarım merkezleri kurarak gerçekleştireceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gündemini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlı olduklarını belirterek, "Bunu da Cumhur İttifakı ile ülkemizin her tarafında yeni teknoparklar, Ar-Ge, tasarım merkezleri kurarak gerçekleştireceğiz." dedi.

Varank, Gaziantep'te resmi açılışını gerçekleştirdiği merkezlere ziyarette bulundu.

Bakan Varank, Antepfıstığı Lisanslı Deposu'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından, Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) ziyaret etti.

Kurdele kesimi sırasında, merkezde kadın girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri için her türlü hizmetin verildiğini belirten Varank, buradan gelecek dönemde başarılı hikayelerin çıkacağına inandığını söyledi.

Varank daha sonra Tarım Okulu ve Meyve Sebze İşleme Tesisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, "Bölgemizin çok değerli hanımefendileri hem doğru tarım yapmanın eğitimini alıyorlar hem de burada kurutma gibi proseslerle yaptıkları ürünlerini katma değerli hale getirip pazarlıyorlar. Burada ilk kooperatifimiz kuruldu, inşallah buradan çok daha başarılı kadın girişimciler çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tesisteki seralardan domates ve salatalık toplayan Varank, kadın kooperatif üyeleriyle de sohbet etti.

Varank, bu merkezde doğru metotla tarım yapılmasının öğretildiğini, kooperatifleşme ve ürünleri katma değerli hale getirme konusunda destek ve eğitimler verildiğini belirterek, kadınların ekonomik hayatta kendi ayakları üstünde durmasını önemsediklerini kaydetti.

Seranın yanı sıra tesisin diğer birimlerinde de incelemelerde bulunan Varank, kurutulan kooperatif ürünlerini fırından çıkardı ve kadın çalışanlarla tezgah başına geçerek patlıcan oydu.

Üniversite-sanayi iş birliği vurgusu

Varank ve beraberindekiler daha sonra, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nde de kurdele kesti, burada incelemede bulunarak yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Buradaki konuşmasında Gaziantep'in üreten bir şehir olduğuna dikkati çeken Varank, "Cumhur İttifakı, belediye başkanları ve odalar tam bir uyum içinde bu şehri kalkındırmanın gayreti içinde güzel çalışmalar yapıyorlar." dedi.

Varank, şehrin ekonomisinin daha da katma değerli hale gelmesinin yolunun üniversite-sanayi iş birliğinden geçtiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Hasan Kalyoncu Üniversitesi şehrimize bir hava getirdi. Burada oluşturduğu ortamla gençlerimize ve hocalarımıza büyük imkanlar sağlıyor. Aynı zamanda sanayiyle yakın iş birliği içinde güzel fikirler hayata geçiriyorlar. Kalyon Garaj da iş fikri olan öğrencilerimizin ya da hocalarımızın destek almalarını, prototipleme yapmalarını sağlayabilecek güzel bir tesis. Burası sadece Gaziantep'e değil bütün bölgeye hizmet edecek. Katma değere giden yol böyle merkezlerden geçiyor."

Varank, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan Barak Ovası'nda kurulacak güneş enerjisi santralinde kullanılacak güneş panellerini maliyetine vermesi sözünü aldı.

"Ülkemizin gündemini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız"

Bakan Varank ve beraberindekiler daha sonra Gaziantep OSB'de bulunan Model Fabrika'nın açılışını yaptı.

Model fabrikaların, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile beraber geliştirdikleri sanayinin verimliliğini artıran projelerden olduğunu dile getiren Varank, buralardan faydalanan firmalarda yüzde 100-150'ye varan verimlilik artışları gördüklerini anlattı.

UNDP'nin Türkiye'deki Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'un da hazır bulunduğu açılışın ardından, model fabrikaya ilişkin sunum yapıldı. Daha sonra Bakan Varank ve beraberindeki heyet fabrikada inceleme yaptı.

Varank, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknokent'in açılışında yaptığı konuşmada da bu gibi merkezlerle katma değerli ürünlerin ortaya çıkabileceğini anlattı.

İktidara geldiklerinde, ülkede yalnızca 2 teknopark bulunduğunu anımsatan Varank, "Şu an 87 teknopark var ve ülkemizin her tarafına yayılmış durumdalar. Ülkemizin gündemini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız. Bunu da Cumhur İttifakı ile ülkemizin her tarafında yeni teknoparklar, Ar-Ge merkezleri kurarak, yeni tasarım merkezleri kurarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Varank, açılışını gerçekleştirdiği Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın akredite laboratuvar olduğunu belirterek, kentin ayakkabı sektöründe oldukça gelişmiş olduğunu, üretilen ayakkabıların testlerinin bu tesiste yapılabileceğini dile getirdi.

"Hizmet etmeye devam edeceğiz"

Bakan Varank, daha sonra Gaziantep'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve burada vatandaşlarla sohbet etti.

Açılışı yapılan Mecidiye Han'da aralarında TÜBİTAK yayınlarının da bulunduğu kitapevlerini gezen Varank, şöyle konuştu:

"Gerçekten bereketli bir günle Gaziantep'e Bakanlık olarak kazandırdığımız 55 milyon liraya yakın tutarı olan 8 projenin resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Günün son durağında kıymetli hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Burası şehrin simge eserlerinden biri. Aslında pandemi öncesinde hizmet vermeye başlamıştı ama resmi açılışını yapmak bugüne nasip oldu."

Varank, burada TÜBİTAK'ın bir kitap dükkanının da açıldığını belirterek, restorasyonu yapılan hanın uzun yıllar boyunca nesillere hizmet edecek bir eser olduğunu vurguladı.

"Bizim siyaset anlayışımızda gerek altyapı gerek üstyapılarda halka hizmet etmek var" diyen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı ile beraber hem Gaziantep'e hem tüm ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da eşlik etti.

GAZİANTEP - Bakan Varank, açılan merkezleri ziyaret etti
GAZİANTEP - Bakan Varank, açılan merkezleri ziyaret etti
GAZİANTEP - Bakan Varank, açılan merkezleri ziyaret etti
GAZİANTEP - Bakan Varank, açılan merkezleri ziyaret etti

Cumhur İttifakı, Gaziantep, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Bakan Varank, açılan merkezleri ziyaret etti - Son Dakika


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