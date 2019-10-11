Gaziantep bakkal dükkanındaki ilaçlara el konuldu

Bakkal dükkanındaki ilaçlara el konuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli Ahmed Sabid'in işlettiği bakkalda yüzlerce kutu ilaç ele geçirildi.

Zabıta ekipleri iş yeri denetimleri sırasında Dervişapaş Mahallesi'nde Suriyeli Ahmed Sabid tarafından işletilen bakkal dükanında yüzlerce kutu ilaç ele geçirdi. Ekipler, Suriye ve Türk patentli ilaçları imha etmek için el koydu. Ahmed Sabid hakkında ise yasal işlem başlatıldı. 8'inci Bölge Gaziantep Eczacılar Odası İslahiye Temsilcisi Hasan Yıldırım, ilaçların bakkalda satılmasının yasak olduğunu belirterek, doktor kontrolünde reçete ile kullanılması gereken ilaçları vatandaşların almamaları yönünde uyardı.