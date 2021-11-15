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Gaziantep, baklava lezzetlerini tescilleyerek liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

Gaziantep, baklava lezzetlerini tescilleyerek liderliğini sürdürüyor

15.11.2021 15:41
Gaziantep, baklava lezzetlerini tescilleyerek liderliğini sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü, yalnızca Antep Fıstığı kullanılarak yapılan Gaziantep baklavasının coğrafi işaret tescili almasının pazarlama açısından önemli avantajlar sağladığını açıkladı.

Bereketli hilalin ortasında konumlanan Gaziantep'in baklavaları, dünyada dengeli ve ulaşılabilir bir fikri mülkiyet sistemi oluşturabilmek ve yönetebilmek için oluşturulmuş uluslararası kuruluşların en başında gelen BM Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından örnek gösterildi. Türkiye'den ilk kez uluslararası tescil alan ürün olan Antep Fıstığı kullanılarak yapılan baklavaların, uluslararası arenada pazar gücünü elinde bulundurduğunu ve özel sektörü diğer rakiplerine karşı daha güçlü bir konuma getirdiğini kaydetti.

GAZİANTEP LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, lezzetlerini tescilleyerek bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son girişimleriyle 3 yemeğin daha coğrafi işaretini alarak Gaziantep'in coğrafi işaretlemede 67 coğrafi işaret ve bir geleneksel ürün sayısına ulaşmasına yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvurular neticesinde son olarak "Antep Şekerli Peynir Böreği", "Antep Sebzeli Peynir Böreği", "Antep Mumbar Dolması" nın coğrafi işareti alındı. Böylelikle Gazi şehir bu alanda, Türkiye genelindeki liderliğini korudu.

Gaziantep, baklava lezzetlerini tescilleyerek liderliğini sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep, baklava lezzetlerini tescilleyerek liderliğini sürdürüyor - Son Dakika


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