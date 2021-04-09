Gaziantep "baklava sarısı" dedi - Son Dakika

GAZİRAY Projesi kapsamında 8 adet elektrikli tren seti alımı için imzalanan protokolle merak konusu olan araçların rengi ve modeli 'katılımcı ve şeffaf belediyecilik" doğrultusunda hazırlanan anketlerle netlik kazandı, yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı anket sonucunda Gazi şehirlilerin seçimi Model 2 Renk B kategorisinde bulunan baklava sarısı oldu.

"GAZİRAY Metronu Seç" sloganı ile kamuoyuna sunulan ankette, 2 farklı modelde sarı ve yeşil tonlarının yer aldığı trenlerin görselleri arasından seçim yapan Gazi şehirliler yüzde 31,4 oranla Model 2 Renk B kategorisinde bulunan baklava sarısını birinci seçti. Model 2 Renk A kategorisindeki fıstık yeşili ise yüzde 27.9 oranla ikinci sırada konumlandı.

Sosyal medya oylamasında büyük ilgi gören renk seçimi oylamasında Gazi şehirlilerin verdiği karar tren setlerinin rengini belirledi.