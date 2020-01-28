Gaziantep baklavasına turunç tatlısı ile meydan okuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep baklavasına turunç tatlısı ile meydan okuyorlar - Son Dakika

Gaziantep baklavasına turunç tatlısı ile meydan okuyorlar

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar halk arasında turunç tatlısı olarak bilinen turunç reçeli yaparak ev ekonomisine ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Gaziantep baklavasına turunç tatlısı ile meydan okuyorlar, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar halk arasında turunç tatlısı olarak bilinen turunç reçeli yaparak ev ekonomisine ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.


İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesinde yaşayan Habibe Pazarcı, Aralık ayında gelini ile hasadına başladıkları turunç hasadı ile eksi turunçları tatlıya dönüştürüyor. Portakal anacı olarak bilinen turunçların tarlada zayi olmaması için tatlı yaptıklarını söyleyen Hacer Pazarcı her yıl 2 ton turunçtan turunç reçeli (tatlısı) yaptıklarını hediyelik olarak yoğun talep gördüğünü kaydetti.


Habibe Pazarcı, turunçların heba olmaması için kabuğundan reçel, içinden ekşi yaptıklarını belirterek, "7 gün boyunca suda tatlandırıyoruz. Ardından kıvırıp halkalara getiriyoruz. Kazanlarda 5-6 saat boyunca kaynatıyoruz. Kozanımızda artık herkes turunçu zayi etmiyor reçele dönüştürüyoruz" dedi.


Pazarcı, turunçtan ekşi de yaptıklarını ifade ederek, "Nar ekşisi gibi turunç ekşisi kullanıyoruz. Bilhassa tansiyon hastalarına iyi geliyor. Antep'in baklavası 2-3 günde bozulur bunu reçel yapıp kavanozlara koyunca bir sene saklanıyor. Yılda 2 ton yapıyoruz. Şu an yaptıklarımı yaz için ayırıyorum. Gurbetçiler turunç reçeli ve ekşisini hediyelik olarak alıyorlar" diye konuştu.


Bölgede kadınlara büyük bir ek gelir olduğunu kaydeden Pazarcı, "Kadınlarımız boş durmasın bu işi yapsın. Ben iki ton satsam 30 bin lira kazanıyorum" dedi. - ADANA

Gaziantep, Aralık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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