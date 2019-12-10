Son Dakika Haberleri: Gaziantep baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı
Son Dakika Güncel Gaziantep baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı - Son Dakika

Gaziantep baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı

6 saat önce

GAZİANTEP Baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı.

GAZİANTEP Baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı

Gaziantep baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:05:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]