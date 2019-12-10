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Gaziantep baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı
6 saat önce
GAZİANTEP Baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı
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