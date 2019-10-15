Son Dakika Haberleri: Gaziantep-barış pınarı harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Son Dakika Güncel Gaziantep-barış pınarı harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Gaziantep-barış pınarı harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

8 dakika önce

BARIŞ PINARI HAREKATI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIFırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

BARIŞ PINARI HAREKATI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı'nda şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi ise Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.

Gaziantep-barış pınarı harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi
Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu FETÖ'cü Enes Kanter, Barış Pınarı Harekatı için ABD'ye yalvardı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep-barış pınarı harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]