Gaziantep Barosu ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Gaziantep Barosu ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) arasında, gazetecilere hukuki destek sağlanmasını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman, baro binasında düzenlenen programda, gazetecilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in gündemini oluşturan yerel gazetecilik faaliyeti yürüten ve kentin kalbi olarak gördükleri basın mensuplarına teşekkür eden Kahraman, şunları söyledi:

"Her zaman Gaziantep Barosu ile beraber oldular, Gaziantep Barosu'nun el attığı her toplumsal olayda, her sosyal olayda bizlerle beraber olup sesimizi duyurmaya yardımcı oldunuz. Bu konuda sizin nezdinizde tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. Bugün de inşallah aramızda imzalayacağımız protokolle işbirliğini daha güçlü hale getirip, Gaziantep halkının gündemine dair iyi işler yapacağınızdan eminim. Bu protokol için de ayrıca teşekkür ederim."

GGC Başkanı İbrahim Ay ise yeni seçilen baro başkanını tebrik ederek, "Bu işbirliği protokolünü önemsiyoruz. Gerek demokrasinin gerek hukukun savunuculuğu anlamında 2 önemli birliğin bir araya gelip de gazetecilerin haber alma özgürlüklerinde yaşadığı sıkıntılarda, davalarda değerli baromuz bize hukuki anlamda destek verecek." diye konuştu.

Ay, yine alanında tecrübeli avukatlarla söyleşi etkinlikleri düzenleyeceklerini ekledi.

Kahraman ile Ay'ın protokolü imzalamasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.