Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonundan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Fethiye Ersoy, insan hakları merkezli yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ersoy, Gaziantep Adliyesindeki baro odasında düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün dayanışma günü olduğunu söyledi.

Kadınların yaşadığı ortak sorunları ve mücadeleyi simgeleyen 8 Mart'ta kadınların hak ve isteklerini dile getirdiklerini ifade eden Ersoy, "Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesinde, toplum olarak vicdani ve ahlaki adalet anlayışına ve kabulüne ihtiyaç vardır. Aile kavramı kullanılarak kadına yönelik şiddet ve aile mahkemesinin görevli olduğu alanlarda ve davalarda arabuluculuk ve uzlaşma kabul edilmemelidir." diye konuştu.

Uluslararası sözleşmelere ve ulusal düzeyde uygulanan politikalara rağmen kadınların dünyanın her yerinde şiddete ve ayrımcılığa uğradığını savunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Daha insan hakları merkezli yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve olanaktan eşit düzeyde yararlanması kadın ve erkeğe verilen hakların yüklenen sorumlulukların adil biçimde dağıtılması gerekmektedir. Bizler Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarından ödün vermeyeceğimizi belirtiyor, kadına karşı yapılan her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının birey olarak var olduğu, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, şiddetin ve istismarın önlendiği bir Türkiye ve dünya istediğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Etkinliğe, Gaziantep Barosu Başkan vekili Melikşah Korkmaz ile avukatlar katıldı.