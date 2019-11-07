Son Dakika Haberleri: Gaziantep Barosundan lösemili çocuklara destek
Son Dakika Güncel Gaziantep Barosundan lösemili çocuklara destek

Gaziantep Barosundan lösemili çocuklara destek

7 saat önce

Gaziantep Barosuna bağlı avukatlar, 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için maske takarak, destek oldu.

Gaziantep Barosundan lösemili çocuklara destek, System.String[]

Gaziantep Barosuna bağlı avukatlar, 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için maske takarak, destek oldu.

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Gaziantep Barosunda düzenlenen etkinlik kapsamında baroların lösemi hastalarına destek olmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan "zincir"e Aydın Barosunun çağrısıyla dahil olduklarını kaydeden Şarklı, "Gaziantep Barosu olarak biz de maskelerimizi takıp, lösemili çocuklarımıza umut aşılamaya çalıştık. 'Farkındalık yaratmak için zincirin bizden sonraki halkası olmaya var mısınız?' diyerek Adana Barosunu sosyal medyadan davet ettik. Her baro diğer baroyu bu şekilde davet ederek farkındalık yaratmaya çalışıyor, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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