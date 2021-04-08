GAZİANTEP - Gaziantep - Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk golden sonra tüm planlarının bozulduğunu ve maçın Gaziantep takımının istediği yapıya büründüğünü söyledi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde özellikle son 6 haftada iki takımın da benzer sonuçlar aldığını aktardı.

Geçen hafta özellikle Yeni Malatyaspor maçıyla elde ettikleri galibiyetin kendilerine iyi bir moral olduğunu anımsatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Malatya maçıyla bulunduğumuz duruma tepki veren bir yapıyla moralli hale gelmiştik. Gaziantep maçına da bu bilinçle çıktık. Sonuç farklı olsun isterdik. Zaten düşündüğümüze çok yakın bir oyunla 31. dakikaya kadar maçı götürdük. Bir anlık top kaybımızla beraber savunmacımızın tartışılacak bir pozisyonunda hakem penaltı verdi. İlk golden sonra tüm planlarımız bozuldu ve maç Gaziantep takımının istediği yapıya büründü. İkinci yarıda da hakem hatası olduğunu düşündüğüm pozisyonla maç 2-0'a geldi."

Takımının çok kolay pozisyon verdiğini ve çok basit goller yediğini dile getiren Kocaman, "Son haftalarda biraz toparlanmıştık ve bulunduğumuz durumu oluşturan ucuz pozisyon verme, ucuz gol yeme sıkıntısını ortadan kaldırmıştık ama bugün hakem hatalarıyla bu durum yeniden ortadan kalktı. Gol yememek önemli ama gol atmak da daha önemli. Bu noktada sıkıntılıyız. Çok pozisyon bulduk ama güçlü vuruş gerçekleştiremedik. Bu da bizim içinde bulunduğumuz durumun en bariz sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

-Gaziantep-Başakşehir maçının ardından

Gaziantep Yardımcı Antrenörü Rui Mota:

"Bugün tek eksiğimiz vardı, o da hocamızın kulübede olmamasıydı. Aldığımız 3 puan hocamıza hediyemiz olsun"

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Gaziantep'in yardımcı antrenörü Rui Mota, galibiyeti cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayan teknik direktör Ricardo Sa Pinto'ya hediye etti.

Mota, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok iyi ve kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Şu anda rakiplerinin hak etmedikleri ve gerçek kalitelerini gösteremedikleri bir konumda olduklarını belirten Mota, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle maça hazırlandık. Çok çalıştık. Maça odaklanabilmek için tüm enerjimizi verdik. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeliydik. Bunda da başarılı olduk. Kafa olarak çok dinlenmiş bir takım olarak sahaya çıktık. Çünkü geçen hafta bay olduk ve 20 gündür hazırlık süremiz vardı. Bugün tek eksiğimiz vardı, o da hocamızın kulübede olmamasıydı. Aldığımız 3 puan hocamıza hediyemiz olsun. Çünkü bizi gerçekten çok iyi hazırladı."

Mota, gelecek hafta çok önemli bir maça çıkacaklarını (Fenerbahçe deplasmanı) aktararak, "Şu anda çok mutluyuz. Ama önümüzdeki maça odaklanacağız. Çünkü oradan da 3 puan almak için çalışacağız." diye konuştu.