Gaziantep FK'dan hakem tepkisi - Son Dakika

Gaziantep FK'dan hakem tepkisi

28.02.2021 10:17
Gaziantep FK'dan hakem tepkisi, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Konyaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ve hakemler tarafından iki gollerinin haksız yere iptal edildiğini belirterek, "Attığımız gollerde ne VAR" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Konyaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ve hakemler tarafından iki gollerinin haksız yere iptal edildiğini belirterek, "Attığımız gollerde ne VAR" dedi. Büyükekşi, Salı günü oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanarak şanssızlıklarına son vereceklerini de vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin kulüp internet sitesine değerlendirmelerde bulundu. Konyaspor karşılaşmasında galibiyeti hak eden taraf olmalarına karşın şanssızlıklar yüzünden iki puan kaçırdıklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, gösterilen mücadeleden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Büyükekşi, Konyaspor maçında hakemlerin iki tane bariz gollerini iptal ettiğini söyleyerek verilen kararlara tepki gösterdi.

"Attığımız gollerde ne VAR"

Karşılaşmada iki gollerinin iptal edildiğini ve bu düdüklerin üst sırada yer alan takımların maçlarında çalınmayacağına inandığını belirten Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Maçın hemen başında Dicko'nun golüyle skoru 1-0'a getirdik. Maçın hakemi de gol kararını verdi ancak çok tartışılacak şekilde VAR kararıyla gol iptal edildi. Bununla birlikte maçın ikinci yarısında Papy'nin kafa golündeki faul kararı Türkiye'de kaç takıma verilebilirdi? Bunu gerçekten merak ediyorum, bu kadar ucuz faul kararı verilir mi? Sormak istiyoruz Papy'nin kaydettiği golde ne VAR? Rakibimizin de maç sonunda hakem hakkında açıklamaları oldu, elbette onlara da saygı duyuyoruz. Her maç öncesi hakem hatalarının konuşulmadığı bir maç olsun diye temennilerde bulunsak da, bu talihsizlikler ne yazık ki sürmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana ayrıcalık değil, eşitlik istediğimizi belirttik. Ama ne yazık ki hakem hataları canımızı yakmaya devam ediyor. Umarım ligin geri kalan kısmında bu tarz senaryolarla karşılaşmayız" dedi.

"Konyaspor karşısında galibiyeti hak etmiştik"

Konyaspor maçında takımın göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Konyaspor karşılaşmasının önemini biliyorduk ve üç puan parolasıyla hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Gerçekten futbolcularımız sahada üzerlerine düşeni yaptılar. Skor anlamındaki şanssızlıklarımızı bir türlü yenemiyoruz. Maç boyunca oyunun tek hakimi olmamıza rağmen, gerek verilmeyen gollerimiz, gerekse direkten dönen şutumuzla yine galibiyeti kaçırdık. Ancak gösterilen bu performans devam ettiği sürece puan kazanmaya devam edeceğiz. Konya karşısında belki bu şanssızlığımızı yenemedik ama uzun vade de bunu tersine çevirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi de maçtan sonra tebrik ettim. Elbette onlar da bizler gibi böylesine mücadelenin ardından iki puan kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duydular. Karşılaşmayı izleyen her taraftarımız da galibiyeti ne kadar istediğimizi görmüşlerdir. Son dakikalarda defans oyuncularımızla bile gol aradık. Son saniyede yakaladığımız pozisyonda üç futbolcumuzdan birisi o topa dokunabilse bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak tekrar belirtmek isterim ki gösterilen hırs ve mücadele bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği maçında şanssızlığımız da yenmek istiyoruz"

Son haftalardaki şanssızlıklarını geride bırakmak istedikleri ve ligin 28. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçına odaklandıklarını vurgulayan Büyükekşi, "Özellikle Trabzonspor maçıyla başlayan ardından da Antalya ve Konyaspor karşılaşmalarında devam eden bir şanssızlığımız var. Covid-19 vakaları, sakatlıklar, hakem hataları bizleri gerçekten etkiledi. Oynadığımız son üç karşılaşmada da galibiyeti hak eden takım olmamıza rağmen iki puan toplayabildik. Salı günü konuk edeceğimiz Gençlerbirliği ligde kalma savaşı veriyor ve onlar için de bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Ancak bizim de üst sıralardaki hedefimizi sürdürebilmek adına galibiyete ihtiyacımız var. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya devam ettikleri sürece bizim bu ligde çekineceğimiz hiçbir takım bulunmuyor. İnşallah Gençlerbirliği karşılaşmasında hem şanssızlıklarımızı hem de rakibimizi yenmeyi başarırız. Taraftarlarımızın da beklediği o galibiyeti onlara bir an önce armağan etmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'dan hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan hakem tepkisi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Burak Şahin: Papy 27.dk atılmalıydı 909.dk da gol atmış mış..ha keza bir başka oyuncunuza da kırmızı kart göstermedi hakem...Şimdi çıkmış utanmadan galibiyeti kaçırdık diyorsunuz... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 03:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'dan hakem tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei