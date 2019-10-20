Gaziantep Basketbol: 76-58

-

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

DEVRE: 38-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-42

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen evinde Gaziantep Basketbol'u 76-58 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 3'üncü galibiyetini alırken Gaziantep temsilcisi 3'üncü kez mağlup oldu.