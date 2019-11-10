Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes

Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 mağlup etti.

Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 mağlup etti.


Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 24-23 önde tamamladı. İkinci yarıda etkisini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 44-43 önde girdi.


Çekişmeli geçen üçüncü periyot 65-65 berabere tamamlandı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan konuk takım maçtan 88-83 galip ayrıldı.


Gaziantep Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 88


Salon: Şahinbey


Hakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök


Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 6, Orhan Aydın Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, İsmail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11


Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 13, Mcic 19, Simon, Singleton 11, Beaubois 17, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim 5, Buğrahan Tuncer 11, Pleiss 10


1. Periyot: 24-23


Devre: 43-44


3. Periyot: 65-65

Anadolu Efes, basketbol, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım Galatasaray seçime gidiyor! Rıdvan Dilmen: İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 05:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]