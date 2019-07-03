Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu
21 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu Jamarr Sanders ile 1 yıllığına anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:54 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep
Basketbol, ABD'li oyun kurucu Jamarr Sanders ile 1 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Basketbol, oyun kurucu mevkisi için aradığı ismi İtalya
'da buldu.
Son olarak İtalya'nın Trieste takımında görev alan ABD'li Sanders ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.
Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon görev aldığı 32 maçta 10,3 sayı, 4,3 ribaunt, 2,7 asist ortalaması yakalamıştı.
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