Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu
1 saat önce
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer oyuncu Jason Rich'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:56 Kaynak: AA
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer oyuncu Jason Rich'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşında, 1,91 metre boyundaki oyun kurucu Jason Rich ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Rich, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirmişti.
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