Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu

Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu

1 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer oyuncu Jason Rich'i kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer oyuncu Jason Rich'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşında, 1,91 metre boyundaki oyun kurucu Jason Rich ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Rich, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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