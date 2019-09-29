Son Dakika Haberleri: Gaziantep basketbol - afyon belediyesi: 78-71
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Gaziantep basketbol - afyon belediyesi: 78-71

27 dakika önce

SALON: Karataş ŞahinbeyHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Ali KöseoğluGAZİANTEP BASKETBOL: İsmail Cem Ulusoy (5), Hagins (8), Orhan Aydın Hacıyeva (4), Crawford (21), Can Uğur Öğüt (7), Metehan Akyel (4), Sanders (2), Erol Can Çinko (10), Murat Göktaş (3), Jelovac (6), Vasiliauskas...

Gaziantep basketbol - afyon belediyesi: 78-71, System.String[]

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu
GAZİANTEP BASKETBOL: İsmail Cem Ulusoy (5), Hagins (8), Orhan Aydın Hacıyeva (4), Crawford (21), Can Uğur Öğüt (7), Metehan Akyel (4), Sanders (2), Erol Can Çinko (10), Murat Göktaş (3), Jelovac (6), Vasiliauskas (8), Berisha
AFYON BELEDİYESİ: Benjamin Crawford (17), Davis (5), Hrovat (16), Aldridge (3), Zanna (14), Gani Erdi Gülaslan (10), Sinan Sağlam (6), Ali Ulaş, Burak, Mehmet Fırat

1'İNCİ PERİYOT: 16-17
İLK YARI: 47-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-57

Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol kendi sahasında Afyon Belediyesi'ni 78-71 mağlup etti.
Karşılaşmaya Crawford ve Hagins'in üst üste sayılarıyla hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikalarda 8-4 öne geçti. Kısa sürede toparlanan konuk ekip Benjamin Crawford ile Hrovat'ın sayılarıyla farkı kapatarak ilk periyodu 17-16 üstün bitirdi.
İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan Afyon Belediyesi karşısında Gaziantep Basketbol hızlı hücumlarla sayı üretti. Ev sahibi ekip ilk yarının son dakikasında yaptığı etkili atışların ardından sayılar buldu ve soyunma odasına 44-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ev sahibi takım Hagins'in üç sayılık atışlarıyla farkı açtı. Güneydoğu ekibinin skoru 52-46'ya getirdiği periyodun son bölümünde Afyon Belediyesi üst üste bulduğu sayılarla 57-57 berabere bitirdi.
Son periyotta üstünlüğü ele geçiren Afyon temsilcisi Hrovat'ın üçlük ve sayılarıyla 36'ncı dakikada skoru 62-68'e getirdi. Maçın bitimine 2 dakika kala durumu 71-71 yaparak beraberliği yakalayan Gaziantep Basketbol, Crawford'un üst üste attığı serbest atışlarla durumu 78-71 yaparak maçtan galip ayrıldı.
Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle sonuçlandı.


Gaziantep, basketbol, Karataş, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:44 Kaynak: DHA
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