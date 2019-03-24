Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes Maçının Ardından

Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes Maçının Ardından

47 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Anadolu Efes'e 66-65 mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes Maçının Ardından, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Anadolu Efes'e 66-65 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu. 

Tüm maçı son periyottaki gibi oynamaları gerektiğinin altını çizen Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Maçın bazı anlarında kazanamayacağız gibi gözüktü. Ama iki serbest atışa getirdik. Bu maç içerisinde çok zor gibi gözüküyordu. Bu kadar tecrübeli oyuncuları olan böyle bir takıma karşı, tüm maçı son periyottaki gibi oynamamız gerekiyordu. Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Ne yazık ki biz fark 15 olana kadar iyi savunma yapmamız gerektiğini anlayamadık. İlk iki çeyrekte iki faul yaptık. Bu da bence kabul edilemez bir durumdu. Bu bizim ne kadar yumuşak savunma yaptığımızı gösterir. Bu tarz takımlara karşı maalesef yumuşak savunma yapınca olmuyor" dedi.

"KAZANDIK VE LİGDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Sakatlık ve faul problemleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise "Sakatlıklara rağmen iyi oynadık. Özellikle kenardan gelen oyunculardan ciddi anlamda katkı aldık. Ama maçın sonunda uzun rotasyonunun çok daralması ve Sertaç'ın da faul probleminin olmasından dolayı sıkıntı yaşadık. Gaziantep Basketbol da çok zor dış atışları sokmaya başlayınca maça ortak oldu. Sonuçta kazandık. Ligde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nenad Markovic'in açıklamaları

Ergin Ataman'ın açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:03 Kaynak: DHA

Anadolu Efes, basketbol, Gaziantep, Spor
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