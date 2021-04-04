Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic, takımının yaptığını basit hatalardan dertli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen'e dün 82-76 yenilen Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, basit hatalar yaparak mağlup olduklarını söyledi.

Markovic, AA muhabirine, Darüşşafaka Tekfen maçına galibiyet parolasıyla çıktıklarını hatırlattı.

Bu bilinçle maça iyi odaklanarak başladıklarını ve ilk yarıda güzel bir oyun ortaya koyduklarını belirten Markovic, şöyle konuştu:

"Skor olarak da öne geçmeyi başardık ama ikinci yarı bize yakışmadı. 12-0'lık seri sayı kaybı yaşadık. Çok basit hatalar yaptık, faul haklarımızı nedense kullanamadık. Bu kadar basit hatalar yaparsanız, elbette ki bunun bir bedeli olur. Rakip de cezamızı kesti. Basit sayılar vermesek böyle bir sonuç olmazdı. Yaptığımız hatalar rakibe öz güven kazandırdı. Böyle zorlu maçlarda tam konsantre olamazsanız, sonuç hüsran olabilir. Basit hatalar konusunda daha dikkatli olmalıyız."