Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic:

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Sigortam.net İTÜ Basket karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki sakatlıklar ve hasta oyuncular nedeniyle Sigortam.net İTÜ Basket maçına yeterince hazırlanma imkanı bulamadıklarını söyledi.

Avrupa maçları nedeniyle takım üzerinde yorgunluk oluştuğunu belirten Markovic, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen İTÜ karşısında alınan galibiyet çok değerli oldu. Çünkü maça 1 kez antrenman yapıp çıkabildik." diye konuştu.

Markovic, maçın oldukça yorucu ve zorlu geçtiğini aktararak, aldıkları galibiyetin daha anlamlı hale gelebilmesi için kazanmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.