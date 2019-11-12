Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic oyundan memnun

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, 7. haftada konuk ettikleri Anadolu Efes karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Markovic, yazılı açıklamasında, 88-83 yenilmelerine rağmen Anadolu Efes maçında başından sonuna kadar ortaya konan mücadelenin umut verici olduğunu belirtti.



Tek hatalarının çok fazla hücum ribaundu vermek olduğunu, bunun da sonuca etki ettiğini anlatan Markovic, "Belki sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu Anadolu Efes maçında ortaya koyduk. Bunu galibiyetle süslemek isterdik ama olmadı. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bu oyunla devam edersek başarıyı yakalarız." ifadelerini kullandı.



Ligde 9 puanla 13. sırada bulunan Gaziantep Basketbol, ligin 8. haftasında Teksüt Bandırma'ya konuk olacak.

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