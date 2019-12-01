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Gaziantep Basketbol Bursa deplasmanından galibiyetle döndü

6 saat önce

Freeman ve Can Maxim Mutaf'ın iki üçlüğüyle karşılaşmaya hızlı başlayıp 6-0'lık seri yakalayan Frutti Extra Bursaspor, Christopher Jones ve Olaseni'nin de skora katkısıyla 4. dakikayı 12-3 önde geçti.

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Freeman ve Can Maxim Mutaf'ın iki üçlüğüyle karşılaşmaya hızlı başlayıp 6-0'lık seri yakalayan Frutti Extra Bursaspor, Christopher Jones ve Olaseni'nin de skora katkısıyla 4. dakikayı 12-3 önde geçti. Bu dakikadan sonra sert savunma yapan Gaziantep Basketbol, Vasiliauskas, Crawford ve Rich'in bulduğu sayılarla 11-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 14-16. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden çeyreği, Gaziantep Basketbol 25-24 üstün tamamladı.


İkinci çeyrekte Metehan Akyel'in içeriyi zorlayıp bulduğu turnikelerle sayı üretmeyi başaran Gaziantep temsilcisi, 12. dakikada skoru 28-24'e getirdi. Olaseni'nin bireysel performansıyla 13. dakikada skor 28-28 tekrar eşitlense de Vasiliauskas ve Jelovac ile sayılar bulan kırmızı-siyahlı ekip, 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 30-35. Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 49-46 önde gitti.


Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Bursa ekibi, Freeman ve Olaseni'nin boyalı alandan bulduğu basketlerle 22. dakikada öne geçti: 52-51. Perry Jones ile skor üretmeye devam eden Frutti Extra Bursaspor, 25. dakikada 5 sayılık (58-53) fark yakaladı. Bu dakikada molaya giden Gaziantep Basketbol, oyuna daha disiplinli ve kontrollü dönerek rakibini baskıyla top kayıplarına zorladı ve Jelovac ile Crawford ikilisiyle etkili olarak final periyotuna 68-64 galip girdi.


Son çeyreğe Rich, Buva ve Jelovac'ın hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan Gaziantep Basketbol, 33. dakikada farkı çift hanelere (69-80) çıkardı. Farkın açılmasıyla rakibini oyundan iyice düşüren Gaziantep Basketbol, maçtan 19 sayı farkla 106-87 galip ayrıldı.


Salon: TOFAŞ


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar


Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 20, Freeman 20, Christopher Jones 18, Perry Jones 12, Tuğberk Gedikli 9, Riley, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu, Mete Tekçevik, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 6


Gaziantep Basketbol: Orhan Aydın Haciyeva, Crawford 17, Vasiliauskas 19, Rich 19, Buva 15, İsmail Cem Ulusoy 14, Batuhan Dikmen, Jelovac 17, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 5


1. Periyot: 24-25


Devre: 46-49


3. Periyot: 64-68


5 faulle çıkanlar: 27.47 Tuğberk Gedikli (Frutti Extra Bursaspor), 39.02 Crawford (Gaziantep Basketbol)

Bursaspor, basketbol, Gaziantep, Bursa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:59 
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