Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncuyla yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncuyla yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncuyla yollar ayrıldı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da, Perrin Buford ve Jason Rich ile yollar ayrıldı.

Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncuyla yollar ayrıldı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da, Perrin Buford ve Jason Rich ile yollar ayrıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.

Sağlık tedbirleri nedeniyle izne onay alamayan 2 oyuncu, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:54 Kaynak: AA

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