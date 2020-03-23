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Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncuyla yollar ayrıldı
6 saat önce
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da, Perrin Buford ve Jason Rich ile yollar ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da, Perrin Buford ve Jason Rich ile yollar ayrıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.
Sağlık tedbirleri nedeniyle izne onay alamayan 2 oyuncu, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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