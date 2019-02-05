Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli 2 Ay Yok
36 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un oyuncusu Doğan Şenli'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep
Basketbol'un oyuncusu Doğan Şenli
'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'teki antrenmanlarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte Doğan Şenli, idman sırasında sakatlık yaşadı.
Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Şenli'de yapılan inceleme sonrasında Aşil tendonu etrafındaki dokularda deformasyon oluştuğu tespit edildi.
Tecrübeli oyuncusunun yaklaşık 8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA
Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu
HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek
Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı