Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli 2 Ay Yok

Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli 2 Ay Yok

36 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un oyuncusu Doğan Şenli'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli 2 Ay Yok, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un oyuncusu Doğan Şenli'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'teki antrenmanlarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte Doğan Şenli, idman sırasında sakatlık yaşadı.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Şenli'de yapılan inceleme sonrasında Aşil tendonu etrafındaki dokularda deformasyon oluştuğu tespit edildi.

Tecrübeli oyuncusunun yaklaşık 8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA

basketbol, Doğan Şenli, Gaziantep, Spor
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