Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol'da İlk Yarı Perfomansı Memnun Etti

Gaziantep Basketbol'da İlk Yarı Perfomansı Memnun Etti

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Türkiye Kupası'na katılmayı hak ederek ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Gaziantep Basketbol'da İlk Yarı Perfomansı Memnun Etti, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Türkiye Kupası'na katılmayı hak ederek ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısındaki 14 maçtan 8 galibiyet elde ettiklerini hatırlattı.

Elde edilen sonucun bir Anadolu kulübü açısından memnun edici olduğunu aktaran Markovic, "Sezona başlarken Türkiye Kupası'na katılmayı kendimize hedef olarak koymuştuk. Dün itibarıyla da hedefimize ulaşmış olduk." dedi.

Markovic, hayatının her döneminde kendisine yeni hedefler belirlemeyi misyon edindiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu an, 'Türkiye Kupası'na ulaştık, hedefimizi yakaladık.' deyip kenara çekilemeyiz. İkinci yarıda daha fazla mücadele edip, iyi savunmayı iyi hücumla da süslemeye çalışacağız. Bunun için 5-6 günlük iznin ardından çalışmalara başlayacağız. Türkiye Kupası'na katılmayı hak ettik, şimdi play-off hattında olma zamanı. İkinci yarıdaki hedefimiz ligi Avrupa'ya katılacak noktada tamamlayabilmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, basketbol, Gaziantep, Spor
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