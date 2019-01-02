Gaziantep Basketbol'da Konsantrasyon Sorunu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, oyun anlayışlarını yüksek konsantrasyonla süslemeleri gerektiğini bildirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, oyun anlayışlarını yüksek konsantrasyonla süslemeleri gerektiğini bildirdi.



Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda maça iyi başlamalarına rağmen takımın çok çabuk gevşediğini ve rakiplerin geriden geldiğini söyledi.



Bu sorunu çözmeleri gerektiğini ifade eden Markovic, şöyle konuştu:



"Bunun temel nedeni ise büyük oranda konsantrasyon eksikliği. Daha iyi bir takım olabilmemiz için konsantrasyonumuzu yükseltmeliyiz. Aksi takdirde önümüzdeki haftalarda ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. O yüzden bu konu üzerinde çalışıp sıkıntımızı gidermeliyiz. İyi oyunumuzu yüksek konsantrasyonla süslersek galibiyete ulaşmamız daha kolay olacak."

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