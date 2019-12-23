Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü

6 saat önce

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü, System.String[]

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Markovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, rakiplerinin maça kendilerinden daha agresif başladığını ifade etti.

Bu durumun rakiplerine öz güven kazandırıp atışlarda yüksek yüzde yakalamalarını sağladığını aktaran Markovic, şunları kaydetti:

"Rakip bizden daha fazla ribaunt alıp asist yaptı. İlk yarının sadece son 5 dakikasında istediğimiz oyunu oynayabildik. İkinci yarıda ise agresif oynayan bizdik. Bunun sonucunda da öne geçtik ve maçı kazanma fırsatları yakaladık ama yaptığımız basit hatalardan dolayı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz."

Türk Telekom, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kına gecesinde damadını öldüren zanlının ilk ifadesi: Ona kızgındım
Hırsız, girdiği dükkanda paraları bırakıp sigaraları çaldı Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı!

Son Dakika Haberleri
20:56 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
20:55 Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti - Son Dakika Spor
20:54 Düzcespor 9 oyuncusu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
20:53 Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor
20:51 DPÜ'de düzenlenen Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
20:44 Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika Spor
20:10 Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:05:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]