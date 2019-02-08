Gaziantep Basketbol'da Transfer

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Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Ünlü Basketbolcudan Çok Konuşulacak Açıklama: Politikaya Girsem 2 Milyon İnsan Bana Oy Verir