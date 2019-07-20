Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Gaziantep Basketbol'da transfer

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer Drew Crawford'u transfer etti.

Gaziantep Basketbol'da transfer, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer Drew Crawford'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, skorer mevkisi için geçen sezonu İtalya Seri A ekiplerinden Vanoli Basket takımında tamamlayan 1990 doğumlu, 1,96 boyundaki Drew Crawford ile temasa geçti.
1 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli skorer, geçen sezon "İtalya Ligi'nin en değerli oyuncusu" (MVP) seçildi. Crawford, geçen sezon 34 maçta 17,8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla oynadı.
Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil ABD Kongresi'nde "karanlık ruhları kovan" dua okundu ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]