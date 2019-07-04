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Gaziantep Basketbol'dan Şampiyonlar Ligi yorumu

1 saat önce

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, hedeflerinin bu organizasyonda normal sezonu ilk 4 arasında bitirerek bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Gaziantep Basketbol'dan Şampiyonlar Ligi yorumu, System.String[]
Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, hedeflerinin bu organizasyonda normal sezonu ilk 4 arasında bitirerek bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.
Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C Grubunda Brose Bamberg (Almanya), CEZ Nymburk (Çekya), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri Vikos Cola (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), Mornar Bar (Karadağ) - Benfica (Portekiz)/Donar Groningen (Hollanda), Nizhny Novgorod (Rusya) - Z-Mobile Priştine (Kosova)/ Legia Varşova (Polonya) ile eşleştiklerini hatırlattı.
Grupta güçlü takımların yer aldığını ifade eden Dai, şöyle konuştu:
"Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Brose Bamberg geçen senenin finalistlerinden, Iberostar Tenerife ise 2 yıl dörtlü final oynadı ve bunlardan birinde de kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bizim bundan sonraki öncelikli hedefimiz şehrimizi bu organizasyonda en iyi şekilde temsil ederek, normal sezonu ilk 4 arasında bitirmek ve bir üst tura geçmek olacak."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:31 Kaynak: AA
basketbol, Gaziantep, Spor
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