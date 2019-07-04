Gaziantep Basketbol'dan Şampiyonlar Ligi yorumu

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli olan Gaziantep
Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, hedeflerinin bu organizasyonda normal sezonu ilk 4 arasında bitirerek bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.
Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C Grubunda Brose Bamberg
(Almanya
), CEZ Nymburk (Çekya), Iberostar Tenerife (İspanya
), Peristeri Vikos Cola (Yunanistan
), VEF Riga
(Letonya
), Mornar Bar (Karadağ
) - Benfica
(Portekiz
)/Donar Groningen
(Hollanda
), Nizhny Novgorod
(Rusya
) - Z-Mobile Priştine
(Kosova
)/ Legia Varşova
(Polonya
) ile eşleştiklerini hatırlattı.
Grupta güçlü takımların yer aldığını ifade eden Dai, şöyle konuştu:
"Zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Brose Bamberg geçen senenin finalistlerinden, Iberostar Tenerife ise 2 yıl dörtlü final oynadı ve bunlardan birinde de kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bizim bundan sonraki öncelikli hedefimiz şehrimizi bu organizasyonda en iyi şekilde temsil ederek, normal sezonu ilk 4 arasında bitirmek ve bir üst tura geçmek olacak."