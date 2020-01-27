Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı

6 saat önce

Gaziantep Basketbol, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.

Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı, System.String[]

Gaziantep Basketbol, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.

İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a transfer olan Crawford'un sözleşmesinin, anlaşmalı olarak sona erdirildiği belirtilen kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Drew Crawford'a takımımıza vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Gaziantep, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Taliban, ABD askeri personelini taşıyan uçağı düşürdü, kurtulan olmadı
Taliban'ın düşürdüğü iddia edilen ABD askeri uçağından ilk görüntüler geldi! Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:43:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]