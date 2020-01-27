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Gaziantep Basketbol'dan yollarını ayırdığı Crawford'a teşekkür mesajı
6 saat önce
Gaziantep Basketbol, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol, yollarını ayırdığı ABD'li oyuncu Andrew Crawford'a teşekkür etti.
İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a transfer olan Crawford'un sözleşmesinin, anlaşmalı olarak sona erdirildiği belirtilen kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Drew Crawford'a takımımıza vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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