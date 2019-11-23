Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol ikinci yarı açıldı! Büyükçekmece'yi 88-73 mağlup etti...
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol ikinci yarı açıldı! Büyükçekmece'yi 88-73 mağlup etti... - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol ikinci yarı açıldı! Büyükçekmece'yi 88-73 mağlup etti...

7 saat önce

Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Altuğ Köselerli xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xxGaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy xx 6, Orhan Haciyeva xx 9, Crawford xxx 21, Vasiliauskas xx 8, Jelovac xx 9, Sanders xx 9, Ivan Buva xxx 21, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen x 3, Metehan Akyel...

Gaziantep Basketbol ikinci yarı açıldı! Büyükçekmece'yi 88-73 mağlup etti..., System.String[]

Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Altuğ Köselerli xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx


Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy xx 6, Orhan Haciyeva xx 9, Crawford xxx 21, Vasiliauskas xx 8, Jelovac xx 9, Sanders xx 9, Ivan Buva xxx 21, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen x 3, Metehan Akyel x 2


Başantrenör: Nenad Markovıc


Büyükçekmece: Robert Upshaw xx 10, Kenny Hayes xxx 16, Andrew Andrews xxx 13, Mert Celep, Osiris Eldridge xxx 17, Uğur Hortum x 6, Deniz Kılıçlı x 2, Kaan Sarıaslan x 5, Jeremy Saffold x 4


Başantrenör: Serhat Şehit


1. Periyot: 18-23 (Büyükçekmece lehine)


Devre: 36-38 (Büyükçekmece lehine)


3. Periyot: 69-52 (Gaziantep Basketbol lehine)


Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde üçüncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Büyükçekmece ise ligde yedinci mağlubiyetini aldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Büyükçekmece, basketbol, Gaziantep, Karataş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:51 
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