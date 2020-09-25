Gaziantep Basketbol lige hazır - Son Dakika

Gaziantep Basketbol lige hazır

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını belirtti.

Gaziantep Basketbol lige hazır, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını belirtti.

Dai, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi kamp dönemlerinde katıldıkları hazırlık turnuvalarında iyi sonuçlar elde ettiklerini hatırlattı.

Fakat bunları ölçü olarak görmemeleri gerektiğini anlatan Dai, "Bizim için bu dönemde önemli olan oyuncularımızın kazanma arzusu ve saha içinde verdikleri mücadeleydi. Şu an için sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdik ve lige hazırız." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasında Afyonkarahisar ekibine konuk olacaklarını anımsatan Dai, şöyle konuştu:

"Afyon takımı geçtiğimiz sene adından sıkça söz ettiren bir takımdı. Kendi evlerinde önemli galibiyetler aldılar. Rakipler için her zaman zor bir deplasman olmuştur. Sezonun ilk maçı olması sebebiyle de mücadele, 2 takım için de heyecan verici bir karşılaşma olacaktır."

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, basketbol, Gaziantep, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol lige hazır - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Parti'de "Seçilmeyecekler listesi"ni yapan isimin Oğuz Hocaoğlu olduğu ortaya çıktı Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı         
17:35
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti         
17:09
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
"Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı         
16:09
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 18:48:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Basketbol lige hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei