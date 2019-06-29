Gaziantep Basketbol, Markovic ile devam edecek
22 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic ile yola devam kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:38 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep
Basketbol, başantrenör Nenad Markovic ile yola devam kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, sözleşmesi sona eren 51 yaşındaki çalıştırıcı Markovic ile yeniden masaya oturdu.
Bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağlayan taraflar, resmi sözleşmeyi imzaladı.
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