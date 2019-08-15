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Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti

38 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, yeni sezon hazırlıkları öncesi Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, yeni sezon hazırlıkları öncesi Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon play-off oynayarak iyi bir yıl geçiren ve bu yıl Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Basketbol, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı-siyahlıların sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru olan Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde yapılırken, sağlık kontrollerine takımın yeni transferleri de katıldı.

Gaziantep Basketbol'un oyuncuları sağlık kontrolleri kapsamında detaylı kan tetkiklerine tabi tutuldu. Ayrıca sporculara efor, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi, akciğer, kardiyak, radyoloji ve kardiyoloji testleri yapıldı.

Sağlık kontrolleri sırasında açıklamalarda bulunan Gaziantep Basketbol takımı kaptanı Can Uğur Öğüt, "Öncellikle takımımıza yeni katılan arkadaşlarımıza hayırlı olsun demek istiyorum. Yeni bir sezona başlıyoruz. Umarım geçen sezon elde ettiğimiz başarının daha iyisini bu sezon yakalarız. Hazırlıklarımıza da başladık. Önümüzde uzun bir kamp dönemi var. Bu sene lig geçtiğimiz sezonlara göre daha erken başlıyor ve daha zorlu bir lig bizi bekliyor. Ayrıca bu sene Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Orada da zorlu maçlar oynayacağız. Bu yıl neredeyse haftada üç maç yapacağız. O yüzden zorlu bir sezon olacak ama bunu kaldırabilecek bir takımız. Umarım sağlıklı ve keyifli bir sezon olur. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Medical Park, basketbol, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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