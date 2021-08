- Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti

GAZİANTEP - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, yeni sezon öncesi Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarından biri olan EH Gaziantep Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı-siyahlıların sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru olan Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık kontrolüne yeni transferlerden Alpha Kaba, Ryan Luther, QJ Peterson, Jarmar Gulley de katıldı. Gaziantep Basketbol'un oyuncuları sağlık kontrolleri kapsamında detaylı kan tetkiklerine tabi tutuldu. Ayrıca sporculara efor, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi, akciğer, kardiyak, radyoloji ve kardiyoloji testleri yapıldı.

"Hedefimiz play-off'lara kalmak"

Sağlık kontrollerinin ardından konuşan EH Gaziantep Basketbol takım kaptanı Orhan Aydın Hacıyeva, hedeflerinin play-off'lara kalmak olduğunu belirterek, "Bu sabah itibariyle sağlık kontrollerine başladık ve sezonumuzu açtık. Her şey yolunda çok şükür. Bu akşam ilk antrenmanımızı yaparak sezon açılışımızı da başlatmış olacağız. Yeni sezonda hedef her zaman olduğu gibi play-off'tur. Her şeyden önemlisi sezona sağlıklı başlayıp sağlıklı bitirmektir. Gaziantep Basketbol'un her zamanki hedefi play-off'tur. Desteklerinden ötürü Gaziantep Medical Park Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hastane olarak spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz"

Spora ve sporcuya katkılarının artarak devam edeceğini ifade eden Gaziantep Medical Park Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, "Gaziantep Basketbol Kulübü'ne son 5 sezondur sağlık sponsorluğu yapmaktayız. 2021-2022 ING Basketbol Ligi'nde takımımıza başarılar diliyoruz. Umarım sakatsız ve güzel bir sezon olur. Elimizden geldiğince her anlamda onlara destek olmaya devam ediyoruz. Sporu ve sporcuyu seven bir hastaneyiz. Ondan dolayı tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Spora katkılarımız artarak devam edecek. Çünkü biz sporu seven bir hastaneyiz. Bizzat sporun içinden gelen birisi de olduğum için her anlamda elimizden geldiğince hastane olarak spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.