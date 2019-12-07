Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol - Sigortam.net İTÜ: 96-94
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol - Sigortam.net İTÜ: 96-94 - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol - Sigortam.net İTÜ: 96-94

7 saat önce

SALON: Karataş ŞahinbeyHakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Polat ParlakGaziantep Basketbol: Crawford (13), Vasiliauskas (18), Buva (24), Haciyeva (5), Rich (14), İsmail Cem Ulusoy (3), Jelovac (7), Erol Can Çinko (3), Metehan Akyel (9),Sigortam.

Gaziantep Basketbol - Sigortam.net İTÜ: 96-94, System.String[]

SALON: Karataş Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Polat Parlak

Gaziantep Basketbol: Crawford (13), Vasiliauskas (18), Buva (24), Haciyeva (5), Rich (14), İsmail Cem Ulusoy (3), Jelovac (7), Erol Can Çinko (3), Metehan Akyel (9),

Sigortam.net İTÜ Basket: Mehmet Yağmur (5), Campbell (11), Goodwin (15), Coleby (14), Mobley (30), Dillard (11), Cenk Akyol (8),

1. Periyot: 19-24

Devre: 40-43

3. Periyot: 69-67

5 FAULL: 39.50 Rich (Gaziantep Basketbol), 34.09 Campbell (Sigortam.net İTÜ Basket)

İNG Basketbol Süper Ligi 11'inci haftasında Gaziantep Basketbol kendi sahasında Sigortam.net İTÜ'yü 96-94 mağlup etti.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Goodwin ile sayı bulan Sigortam.net İTÜ Basket, ilk dakikalarda öne geçti. Ev sahibi takım ileride etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 24-19 Sigortam.net İTÜ Basket'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan ev sahibi takım karşısında Sigortam.net İTÜ Basket hızlı hücumlarla sayı üretti. Buva sayılarıyla beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, baskıyı artırdı. İki takım yaptıkları etkili atışlar sonucunda Gaziantep Basketbol ikinci periyot 43-40 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda ev sahibi ekip savunmada etkili olurken, konuk ekip ileride sayı bulmakta zorlandı. Bu periyot 69-67 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, konuk ekibin yaptığı top kayıplarını değerlendirerek, sayı buldu. Aradaki az sayıdaki farkı kapatmaya çalışan Sigortam.net İTÜ t üstünlüğü sağlayamadı. Maç ev sahibi ekibin 96-94 üstünlüğüyle sona erdi.


- Gaziantep
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gaziantep, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:58 Kaynak: DHA
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