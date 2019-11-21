Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol, son saniye üçlüğü ile Nizhny'i geçti!
Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol, son saniye üçlüğü ile Nizhny'i geçti! - Son Dakika Spor

Gaziantep Basketbol, son saniye üçlüğü ile Nizhny'i geçti!

6 saat önce

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodu 23-23 berabere bitti.

Gaziantep Basketbol, son saniye üçlüğü ile Nizhny'i geçti!, System.String[]

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodu 23-23 berabere bitti. İkinci çeyreğin ortalarından itibaren baskısını arttıran konuk takım, soyunma odasına 42-37 önde gitti. İkinci yarıda temposunu koruyan Rusya temsilcisi, son periyoda da 11 sayı (50-61) önde girdi.


Mücadeleyi bırakmayan Gaziantep Basketbol, farkı kapatıp son dakikalarda öne geçtiği maçın son saniyesinde bulduğu 3 sayılık basketle sahadan 79-76 galip ayrıldı.


Salon: Şahinbey


Hakemler: Dariusz Zapolski (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tanel Suslov (Estonya)


Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 9, Hagins 1, Haciyeva, Crawford 13, Vasiliauskas 13, Jelovac 10, Sanders 5, Rich 13, Buva 15


Nizhny: Komolov 10, Gankevich 1, Astapkovich 7, Brown 13, Zhbanov 2, Strebkov 19, Willis 11, Antipov 5, Vinnik 8


1. Periyot: 23-23


Devre: 37-42


3. Periyot: 50-61


Beş faulle çıkanlar: 34.05 Vasiliauskas (Gaziantep Basketbol), 39.46 Willis (Nizhny)

basketbol, Gaziantep, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:26 
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