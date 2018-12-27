Son Dakika Haberleri: Gaziantep Basketbol Telafi Peşinde

Gaziantep Basketbol Telafi Peşinde

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, son dönemdeki puan kayıplarına bu hafta konuk edecekleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istediklerini söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, son dönemdeki puan kayıplarına bu hafta konuk edecekleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istediklerini söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ligde iki haftadır mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

Bu süreçte galibiyete zaman zaman çok yaklaşmalarına rağmen kadrodaki eksiklikler ve küçük hatalar nedeniyle mağlubiyetin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Markovic, "Son haftalardaki puan kayıplarına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımız bunun üzerine. Ümit ediyorum ki pazar günü taraftarımızın da desteğiyle yeniden bir çıkış yakalayacak sonucu elde ederiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:30 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Gaziantep, Spor
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