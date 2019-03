Gaziantep Basketbol - Türk Telekom: 85-79

SALON: Karataş ŞahinbeyHAKEMLER: Yener Yılmaz Kaan Büyükçil , Ziya ÖzorhonGAZİANTEP BASKETBOL: Orhan 12, Vasiliauskas 8, Jelovac 12, Yunus 2, Jekiri 13, Tomas 15, McKissic 9, Can 14TÜRK TELEKOM: Landesberg 13, Yunus 11, Ender 8, Kaya 5, Gabriel 7, Campbell 11, Stimac 241'İNCİ PERİYOT: 21-15İLK YARI: 44-413'ÜNCÜ PERİYOT: 63-515 FAUL: Dk.37,20 Ender ( Türk Telekom Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 85-79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ise 24 sayı ile Türk Telekom'dan Stimac oldu.Karşılaşmaya ev sahibi Gaziantep hızlı başladı. İlk dakikalarda rakibine üstünlük kuran Gaziantep Basketbol Can ve Orhan'ın bulduğu üçlüklerle öne geçti. Ev sahibi takım bu periyotu 21-15 önde tamamladı.2'nci periyotta da ev sahibi takım oyunun kontrolünü bırakmadı. Jekiri ve Orhan'ın sayıları ile farkı açan Gaziantep'e, Türk Telekom Stimac ve Gabriel'in sayıları ile cevap verdi. Gaziantep Basketbol devreyi 44-41 önde kapattı.Büyük bir çekişmeyle geçen 3'üncü periyotta Türk Telekom Stamic ve Ender'in sayıları ile farkı kapattı. Ev sahibi takım ise McKissic'in sayıları ile dengeyi korumayı başardı. Bu periyot 63-51 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğü ile tamamlandı.Karşılaşmanın son periyodunda her iki takımda kazanmak için büyük çaba sarf etti. Son dakikalara kadar karşılaşmayı önde götüren Gaziantep Basketbol, oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Karşılaşma 85-79 Gaziantep Basketbol'un galibiyetiyle sona erdi.