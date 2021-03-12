GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı - Son Dakika

GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
12.03.2021 16:29
Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken düşüp bayılan hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.
Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken düşüp bayılan hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.
Beyler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yolda yürüyen kimliği öğrenilemeyen hamile kadın aniden yere yığıldı. Baygınlık geçiren kadının yardımına, bu sırada bölgede bulunan kadın polis memuru koştu. Polis memuru, hamile kadını kucağına alıp konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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