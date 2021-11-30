GAZİANTEP - Bebeğini darbeden baba tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bebeğini darbeden baba, tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında kentte çekildiği anlaşılan, bir babanın bebeğini darbettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, AA muhabirine, bebeğin gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kendilerine sevkli olarak kafa travması şikayetiyle geldiğini söyledi.

Beyin kanaması tespit edilmesi üzerine bebeğin yoğun bakım takibi için hastanelerine getirildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."