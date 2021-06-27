GAZİANTEP - Bedensel engelli Yunus Emre'nin YKS heyecanı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve tüm eğitimini evde alarak mezun olan bedensel engelli Yunus Emre Önal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve İslahiye Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan doğuştan engelli 19 yaşındaki Önal, bu yıl ilk kez üniversite sınavına girdi.

Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesindeki İslahiye Meslek Yüksekokuluna gelen Önal'ı, anne ve babası dualarıyla sınava uğurladı.

Baba Yusuf Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun devletin sağladığı imkanlarla evde eğitim aldığını hatırlattı.

Oğlunun liseden başarıyla mezun olduğunu belirten Önal, aynı başarıyı sınavda da göstererek üniversiteyi bitirip memur olmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Yunus Emre Önal da üniversite sınavına girmekten dolayı hem çok heyecanlı hem de çok mutlu olduğunu ifade etti.