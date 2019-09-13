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Gaziantep beşiktaşlı taraftarlar derneği, yöneticilerle bir araya geldi

54 dakika önce

Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, Gazişehir maçı için kente gelen Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi.

Gaziantep beşiktaşlı taraftarlar derneği, yöneticilerle bir araya geldi, System.String[]
Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, Gazişehir maçı için kente gelen Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi.
Bir restoranda yapılan toplantıya Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse, Serkan Yazıcıoğlu, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale ve dernek üyeleri katıldı. Beşiktaş'ın bu yıl emin adımlarla şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Ahmet Ürkmezgil, "Bu yıl şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Takımımıza başarılar diliyoruz. Taraftarlarımızla birlikte güçlü bir şekilde bu sezonda elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.
Dernek Başkanı Hüseyin Özkale Taraftar dernekleri olarak takımlarının hep yanında olacaklarını belirtti.


Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
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