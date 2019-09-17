Son Dakika Haberleri: Gaziantep biber ve salçaya konulmak istenen atık domates posası imha edildi
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Gaziantep biber ve salçaya konulmak istenen atık domates posası imha edildi

2 saat önce

Biber ve salçaya konulmak istenen atık domates posası imha edildiGaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıtanın yaptığı denetimlerde, bir depoda, toz biberde ve salçada kullanıldığı belirlenen atık domates posası, el konularak imha edildi.

Biber ve salçaya konulmak istenen atık domates posası imha edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıtanın yaptığı denetimlerde, bir depoda, toz biberde ve salçada kullanıldığı belirlenen atık domates posası, el konularak imha edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Beyler Mahallesi'ndeki bir depoda yapılan denetimlerde çuvallar içerisinde atık olan 25 ton domates posası ele geçirildi. Toz biber ve salça yapımında katkı maddesi olarak kullanılmak üzere depolandığı ileri sürülen domates posası, el konularak ilçe dışındaki boş alanda zabıta görevlilerinin kontrolünde yakılarak imha edildi.

'HAYVANA DAHİ YEDİRİLMEYECEK OLDUĞU ANLAŞILDI'

İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Balta, İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ile birlikte yaptığımız kontroller sonucunda, bir ambarda yaklaşık 25 ton domates posası ele geçirildi. Gıda üretiminde kullanılan domates posasını insanın tüketmesi halinde sağlığına zarar vereceği ve hatta hayvana dahi yedirilemeyecek katkı maddeleri olduğu anlaşıldı. Gıda mühendisleri tarafından yapılan incelemenin ardından imhasına karar verilen domates posasının zabıtamız kontrolünde yakarak imhasını yapmaktayız. İlçemiz biber üretiminde önemli tesislere sahip. Biber kalitesini gölgelemenin yanında insan sağlığını tehdit eden merdiven altı üretim yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlermiz aralıksız devam edecek dedi.

Öte yandan atık maddelerin ele geçirildiği depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep biber ve salçaya konulmak istenen atık domates posası imha edildi

Gaziantep, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
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