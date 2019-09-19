Gaziantep Bilişim Zirvesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen zirvede; siber güvenlik stratejileri, yeni nesil iletişim kaynakları, 360 derece veri yönetimi, geleceğin Wifi yönetimi gibi konular ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, belediyenin ev sahipliğinde "Bölge Kalkınması Projesi" kapsamında düzenlenen zirvenin açılışında, bilişim teknolojisinin önemine dikkati çekerek, Gaziantep'in küresel şehirler arasına katılabilmesi için bu faktörü göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak küresel anlamda üst düzey bir şehir profili çizebilmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Cihan, "Gaziantep'in potansiyellerinin ortaya çıkarılabilmesiyle ilgili bu çalışma, ulaşım, sanayi, kültür, tarım, sağlık ve üniversite gibi alanları kapsamaktadır. Çalışmalarımız arasında bulunan başlıklardan birisi de akıllı şehir uygulamasıdır. Öncelikli amacımız, bilişim alanında toplum nezdinde farkındalık oluşmasını başarmaktır." dedi.

Cihan, yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim alanındaki altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırmayı değil, özel sektörün de bu çalışmalara katkıda bulunarak gelişim sağlamasını istediklerini bildirdi.

Belediyenin master planı kapsamındaki "Akıllı Şehir" uygulamasından beklentilerini de aktaran Cihan, şunları kaydetti:

"Gündelik hayatta, vatandaşın işini kolaylaştırmayı, yapılan çalışmalara hız kazandırmayı istiyoruz. Fizibilite raporlarına baktığımızda, maddi kazanç sağladığımızı görüyoruz. Gaziantep'in toplu taşıma araçları, şehir dışından gelen yerli turistlerin 'GaziantepKart' olmadan da toplu ulaşımı kullandıklarını görebiliyoruz. Çünkü ulaşım sistemimiz bütün dünyada yer alan bankaların kredi kartlarıyla da gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra kart taşımıyorsanız ulaşımınızı akıllı telefonlarınızla da sağlayabiliyorsunuz. Öte yandan bisiklet duraklarının bulunduğu yerlerde, toplu ulaşım araçları mesafe olarak uzaksa bisikletle aktarma yaparak da toplu ulaşıma katılabiliyorsunuz. Bisiklet duraklarının sistemi ve toplu ulaşım sistemi birbirini tanıyor. Bu nedenle ekstra bir ücret ödemiyorsunuz."

Daha sonra zirvede; siber güvenlik stratejileri, yeni nesil iletişim kaynakları, 360 derece veri yönetimi, geleceğin Wifi yönetimi gibi konular masaya yatırıldı.