Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Gaziantep bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri 10 Mart 2020 Salı günü Ataberk Mahallesi'nde bulunan bir tır garajına kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında garajda yapılan aramada bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 1 adet santrafiş, 1 adet tabanca takılı hortum, 1 adet bin litre kapasiteli fibertank ve iki yüz litre kapasiteli bidon ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.
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