Son Dakika Haberleri: Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün Şehit...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün Şehit...

1 saat önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun buldu, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün Şehit..., System.String[]
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun buldu, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Fatih, Gaziantep, Mardin, Güncel
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