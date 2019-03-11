Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün Şehit...
1 saat önce
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun buldu, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.
Gaziantep
Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin
'in Derik
Kaymakamı Muhammet Fatih
Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun buldu, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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